Salvini: Renzi-Alfano peggio di Kyenge Referendum per Lombardia autonoma

15:15 - Matteo Salvini lancia il referendum per l'indipendenza della Lombardia. "Come intero centrodestra - ha detto - proporremo un'iniziativa per la Lombardia Regione a statuto speciale. Faremo il referendum indipendentista. Sarà un referendum ufficiale". Il segretario federale della Lega Nord ha poi criticato Renzi e Alfano: "Questa incredibile accoppiata sta riuscendo in ciò che neanche la Kyenge era riuscita a fare: riempirci di clandestini".

"Barcellona, la città più giovane e cosmopolita del mondo, voterà a novembre per l'indipendenza dalla Spagna. Non è un salto indietro, è un salto in avanti", ha aggiunto sul referendum indipendentista.



"Uscire dall'euro, Renzi mi fa tristezza" - "Dire chiaramente se si è a favore o contro la moneta unica, la questione oggi è questa. La Lega è contro, bisogna uscire dall'euro. Grillo schifa la Le Pen, ma fa un torto agli elettori del M5S. Vedere Renzi in Europa mi fa tristezza. Io non sono qui per sopravvivere. Quando ti rendi conto che ti sta crollando il tetto in testa, prima esci dalla casa, e poi pensi al resto", ha detto ancora Salvini. "La Le Pen fa della difesa dei francesi e della lotta all'immigrazione clandestina la sua bandiera. Apostrofare come estrema destra populista la Le Pen è sbagliato. Quello per il Front National è un voto di paura, è un voto di speranza. Il crimine è l'euro, se non si esce dall'euro è tutta aria fritta".



"Per la Germania l'euro è meglio dei carri armati" - "La Le Pen tre anni fa non era in parlamento, oggi è il primo partito in Francia. L'euro è finito, potranno tenerlo in vita artificialmente, ma è morto. Noi stiamo preparando il dopo. L'euro è stato costruito sulle esigenze della Germania, che è riuscita a fare con la moneta quello che non è riuscita a fare con i carri armati. Prima dell'euro in Italia c'era meno disoccupazione che in Germania, oggi è il doppio", ha sottolineato il segretario federale della Lega Nord.



"Mozione di sfiducia contro Alfano" - La Lega Nord, ha infine annunciato Salvini, presenterà una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, per "lo svuota-carceri, la cancellazione della Bossi-Fini e lo smantellamento della politica di sicurezza".