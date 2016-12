Riforme, doppio ko per il governo Renzi: "Franchi tiratori non nel Pd"

Governo battuto al Senato su un emendamento dell'opposizione durante la discussione del ddl riforme. L'Aula con 154 voti a favore, 147 contrari e 2 astenuti ha approvato a scrutinio segreto l'emendamento 1.1979 sulle competenze del Senato "su materie eticamente sensibili" sul quale governo e maggioranza avevano espresso parere negativo. Maggioranza sotto anche in commissione Giustizia sul dl carceri.

21:43 Sblocca Italia, Renzi illustra in Cdm le linee guida

Il premier Matteo Renzi "ha illustrato le linee guida" dello Sblocca Italia in Consiglio dei ministri. Il sottosegretario alla presidenza Graziano Delrio ha spiegato che "domani o comunque nelle prossime ore deciderà Renzi come comunicarlo".

20:22 Tensione in Capigruppo, Aula sospesa

Forti tensioni alla capigruppo del Senato, con l'Aula ancora sospesa dopo oltre due ore. I capigruppo di opposizione hanno minacciato di continuare le proteste in Aula per bloccare i lavori e il presidente Pietro Grasso ha minacciato di far intervenire i commessi per cacciar via quanti "fanno gazzarra".

18:50 Renzi: "80 euro anche nel 2015"

Sul bonus Irpef per il prossimo anno "siamo sicuri che abbiamo le coperture, alla faccia dei gufi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi alla direzione del Pd. "Gli 80 euro a 10 milioni di famiglie non sono un tentativo di bacchetta magica per rimettere in moto la competitività del Paese", ha aggiunto. "Sono prima di tutto un fatto di giustizia sociale, dopo anni in cui si sono aumentati gli stipendi megamilionari ai manager" abbandonando le famiglie.

18:23 M5S abbandona capigruppo al Senato

Vito Petrocelli, capogruppo di M5s al Senato, ha abbandonato per protesta la riunione della Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. M5S aveva chiesto in aula l'annullamento del voto su un emendamento su cui il presidente Pietro Grasso non aveva concesso lo scrutinio segreto.

18:10 Renzi: "Ripresa Ue non arriva, situazione peggio del previsto"

"La situazione economica nella quale siamo non è quella che avremmo voluto vedere. Si immaginava ripresa a livello europeo che non sta arrivando o sta arrivando in modo meno forte". Lo ribadisce il premier Matteo Renzi alla direzione del Pd.

17:20 Grasso sospende la eduta e convoca i capigruppo

Il presidente del Senato Pietro Grasso ha sospeso la seduta del Senato ed ha convocato la conferenza dei Capigruppo. La decisione è stata presa dopo che il capogruppo della Lega Gian Marco Centinaio ha chiesto di annullare il voto su un emendamento sul quale Grasso non aveva concesso il voto segreto.

16:58 Renzi: "Correggere Italicum con chi ha contratto il Patto"

"I correttivi" all'Italicum si possono fare ma "lavorando insieme ai contraenti del Patto". Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi alla direzione Pd. E proprio sul Patto del Nazareno, aggiunge: "E' un atto parlamentare, può piacere o no, si può cambiare o no".

16:53 Renzi: "Migliorare coordinamento nel governo"

"Abbiamo da migliorare, per primo il governo, l'attività di coordinamento", come dimostrano le "reazioni diversificate tra Mef e tesoreria e la potenziale tensione oggettiva" che si è creata su quota 96. Così il premier Matteo Renzi, raccontando di averne parlato stamane con Francesco Boccia.

16:44 Renzi: "Cambiare soglia e preferenze nell'Italicum"

Al Senato bisogna "cercare di alzare un po' la soglia per il premio di maggioranza" e "introdurre le preferenze". Così il premier Matteo Renzi alla direzione Pd.

16:40 Renzi: "Non è un remake dei 101, ma è amaro"

L'emendamento alle riforme passato col voto segreto, ha detto Renzi, "non è il remake dei 101 ma nel merito lascia l'amaro in bocca: ci possono essere dissensi, ma viene scritta pagina non positiva" quando ci si nasconde dietro il voto segreto.

16:35 Renzi: "Chiedo mandato per modificare l'Italicum"

"Chiederò un mandato alla direzione, sulla necessità di apportare all'accordo sulla legge elettorale alcune modifiche". Così Matteo Renzi. E ancora: "L'idea che le riforme si facciano tutti incappucciati di nascosto col voto segreto perché non si ha il coraggio di dire le cose, non funziona".

16:32 Renzi: "Non vogliamo evitare il canguro, ma la lumaca"

"Noi abbiamo e avremo uno stile sulle riforme, che non è evitare il canguro, ma la lumaca: le riforme non devono diventare l'ennesima discussione su cui stare anni e anni, noi abbiamo voglia di cambiare" la Carta "assieme ai cittadini". Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi alla direzione Pd.

16:30 Renzi: "Franchi tiratori non solo interni al Pd"

La bocciatura dell'emendamento sulle riforme "non è una vicenda tutta interna al Pd anzi oggi scommetterei che sono stati altri" a votare contro il governo nel voto segreto, ha detto Renzi. "Ragioneremo alla Camera se ha senso" la competenza per il Senato sui temi etici, passata oggi col voto segreto al Senato. "Personalmente non credo".

16:29 Renzi: "Riforma Senato importante e storica"

La riforma del Senato è "straordinariamente importante e storica". Lo afferma il presidente del Consiglio Matteo Renzi alla direzione Pd. Il lavoro a Palazzo Madama "richiede una gratitudine e un plauso vero ai senatori. Ringrazio uno per tutti, Sergio Zavoli", la sua presenza è "dimostrazione di serietà e di impegno".

16:16 Camera approva dl Pubblica amministrazione

L'Aula della Camera ha approvato il dl P.A.. I voti a favore sono stati 286, 132 i contrari, due gli astenuti. Il decreto ora va al Senato.