Riforme, Berlusconi: "Patto reggerà Deluso da Renzi: ha alzato le tasse"

21:59 - Silvio Berlusconi si mostra ottimista sulle riforme: "L'accordo, per noi, reggerà sicuramente. Noi le riforme non solo le abbiamo sempre volute ma le abbiamo anche fatte, come nel 2005". Il leader di Forza Italia attacca poi gli avversari: "Renzi ci ha deluso, ha ripreso a fare ciò che la sinistra ha sempre fatto: aumentare le tasse. Grillo è invece un urlatore, uno sfasciacarrozze. E' un aspirante dittatore".

L'appello agli italiani - Intervenendo telefonicamente alla riunione dei club di Forza Italia riuniti a Furnari, nel Messinese, Berlusconi ha letto, in anteprima, il nuovo testo elettorale del partito, una sorta di appello agli italiani da lui scritto. "Dico a tutti gli italiani di buon senso: aprite gli occhi, svegliatevi, rendetevi conto di come è ridotto questo Paese. Non state più alla finestra o farete il vostro male".



"Non siamo in democrazia, in 20 anni ci sono stati 4 colpi di Stato e questo è il terzo governo non eletto. Non siamo più sicuri dei nostri diritti, beni e libertà. Siamo sempre intercettati al telefono e troviamo le intercettazione sui giornali e possono arrestarci senza prove".



"Hanno aumentato le tasse su casa, conti correnti e postali e se abbiamo più di mille euro in contanti siamo segnalati alla Banca d'Italia. Se acquistiamo un salotto o una cucina che costano piu' di 3.600 euro siamo segnalati all'agenzia delle entrate e poi sono dolori".



"Per questo bisogna cambiare - ha continuato l'ex premier - e votare chi si batte da sempre contro l'oppressione fiscale e giudiziaria. Se darete il voto al centrosinistra, agli ingrati o ai professionisti della politica, o non andrete a votare, farete il vostro male, dei vostri figli e di tutti noi. Votate Forza Italia - ha concluso Berlusconi - non state alla finestra e coinvolgete chi vi sta vicino".



Attacco a Ncd: "Ingrati" - "I parlamentari del Nuovo centrodestra sono stati eletti con il simbolo Pdl e la scritta Berlusconi presidente e adesso sono diventati la stampella di un governo di sinistra, sono veramente degli ingrati". Lo ha affermato il leader di Fi, Silvio Berlusconi.