Renzi alla Technogym, t-shirt e pantaloncini per una mattinata sprint

19:33 - Mattinata "sprint" per Matteo Renzi che ha iniziato la sua visita in Emilia Romagna con un allenamento in palestra. T-shirt gialla e pantaloncini neri, il presidente del Consiglio ha infatti approfittato della visita alla Technogym, azienda cesenate leader mondiale nella produzione di attrezzatura per il fitness, per passare un po' di tempo nella palestra del nuovo stabilimento assieme al presidente e fondatore dell'azienda, Nerio Alessandri.