Regionali Sardegna, no lista M5S

19:47 - Il Movimento Cinque Stelle non parteciperà alle regionali in Sardegna, previste il 16 febbraio. A poche ore dalla chiusura del termine per la presentazione dei simboli, la notizia viene ufficializzata dalla deputata sarda Emanuela Corda sulla pagina Facebook "Amici di Beppe Grillo in Sardegna". "Il nostro tempo è scaduto e bisogna farsene una ragione - scrive -. Noi non presenteremo alcuna lista, perché non siamo ancora pronti per farlo".