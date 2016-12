Pd, Renzi: "Mai candidature multiple" Poi promette: "Via Senato e Province"

20:20 - Il Partito democratico non proporrà mai candidature multiple, neppure qualora il nuovo sistema di voto lo consentirà. Matteo Renzi, su Twitter, ribadisce la propria posizione: "Nella proposta di riforma per adesso non ci sono ma non mi ci immolo (come ballottaggio, premio, sbarramenti). Noi, comunque, non faremo mai candidature multiple", scrive il segretario del Pd. Renzi promuove poi l'Italicum: "Conferma gli impegni che ho preso alle primarie".

Alle Primarie ho detto: legge chiara, che eviti larghe intese, no diktat dei partitini, che dia vittoria certa. Impegni confermati", scrive Renzi.



Il sindaco di Firenze, però, non si ferma all'Italicum ed elenca anche i suoi prossimi obiettivi: "Via il Senato, via le Province, riforma delle Regioni, mai più rimborsi e rimborsopoli. Non mi pare male...", scrive.