Pascale tesserata con Arcigay: "Anche Silvio crede nei diritti civili"

22:14 - "Ho 29 anni e da venti credo in questa causa. Cosa ne pensa Berlusconi? Non lo devo convincere io: lui ha sempre creduto che i diritti civili debbano essere applicati in questo Paese". Francesca Pascale lo ha detto in occasione del suo tesseramento a due associazioni lgbt, l'Arci Gay e la GayLib. E sulle battute omofobe fatte in passato dal leader di Forza Italia: "Solo parole goliardiche. Non c'entrano nulla con le sue idee".