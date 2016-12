M5s, la candidata è "senza veli"

17:58 - Tra le papabili candidate alla militanza grillina c'è anche lei, Silvia Incerti, 27enne di Canossa che nel 2008 posò nuda insieme ad altre undici ragazze per il calendario "Sexpolitik" a sostegno del governo Prodi. La candidata M5S al consiglio comunale di Reggio, vanta un curriculum politico da prima pagina a fianco del governo di centrosinistra: "Tieni duro Romano! Noi saremo con sempre con te, anima e corpo...", aveva detto allora insieme alle altre Prodi girl.



Stando alle sue dichiarazioni, la preferenza per la sinistra era stata dettata solamente da una questione di marketing che non aveva nulla a che vedere con le sue simpatie politiche. Quanto al passaggio in M5S, Silvia ha raccontato che "all’inizio mi chiamavano Silvia, quella del calendario.... Poi, ho vinto le diffidenze. Credo però che nella sfida elettorale essere carina, anche se da solo non basta, di certo non guasti".