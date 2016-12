21:24 - "Il progetto di governo che presenterò convincerà tutti i partiti che lo sostengono". Così il premier Letta annuncia un nuovo patto di coalizione per rilanciare l'economia. Reazioni contrastate nella maggioranza. Alfano (Ncd) conferma la fiducia in Letta ma chiede al Pd di "chiarire se sostiene l'esecutivo". Scelta Civica auspica un cambio di rotta: "Serve una nuova fase, il premier lasci". Napolitano: "Sul governo la parola al Pd".

Dal canto suo, il presidente del Consiglio, in visita a Milano, ha ribadito:"Sono certoche il piano convincerà tutti i partiti, anche il Pd. Ho incontrato il Capo dello Stato e abbiamo parlato delle prospettive di governo e delle scelte da fare. Nelle prossime ore presenterò una mia proposta di patto di coalizione fra i partiti che sostengono il governo".



Letta ha poi assicurato che uno degli obiettivi è "il rilancio dell'economia". Alla domanda sul perché Matteo Renzi vada di solito prima di lui al Quirinale ha replicato: "Non credo di dover rispondere". La staffetta Letta-Renzi, però, torna a prendere quota.



Incontro Napolitano-Letta, Palazzo Chigi: "Sprint al programma" - L'incontro con il presidente della Repubblica è stato positivo. IL premier Letta è confortato e ancor più determinato ad accelerare per la presentazione di Impegno Italia, base del rilancio programmatico del governo. E' quanto si sottolinea in ambienti di Palazzo Chigi.



Alfano: "Il Pd dica se sostiene Letta" - Il vicepremier, Angelino Alfano, difende Enrico Letta e chiede al Pd di fare chiarezza. "Ho sentito Letta e gli ho detto che noi siamo pronti ad andare avanti ma anche che questa stessa disponibilità deve ottenerla dal Pd, che deve chiarire se intende continuare a sostenere il governo o meno", ha detto il leader del Nuovo Centrodestra.



Romano (Sc): "Letta lasci" - Scelta Civica, per voce del suo capogruppo alla Camera, Andrea Romano, chiede invece un passo indietro al primo ministro. "Auspico che Letta mostri quella generosità che ha sempre dimostrato nella sua carriera politica, favorendo l'apertura di questa nuova fase anche con la messa a disposizione del proprio ruolo", ha detto Romano.



Napolitano: "Con Letta affrontato temi governo" - "Con il premier Letta abbiamo parlato delle cose all'ordine del giorno del governo, rapidamente perché avevamo tutti e due degli impegni". Con queste parole il presidente Napolitano ha risposto ai giornalisti che domandavano se fosse a rischio la stabilità di governo. "Sul governo la parola al Pd", ha poi detto ai reporter che gli chiedevano se ormai si dovesse aspettare la segreteria del Pd di giovedì prossimo per capire qualcosa della situazione politica.