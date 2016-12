Letta: "Il Paese è pronto a ripartire"

20:36 - "Oggi ci sono le condizioni perché il Paese riparta". Lo assicura Enrico Letta, spiegando che finalmente "abbiamo risorse disponibili per il lavoro e le imprese". Il premier dice poi di essere certo che sui grandi temi delle riforme e della legge elettorale, delle modifiche alla Bossi-Fini e delle coppie di fatto, "le soluzioni si troveranno e metteranno d'accordo tutti all'interno della maggioranza". Infine promuove le proposte di Renzi.

Il presidente del Consiglio, in una intervista rilasciata al Tg1, ha affrontato i temi più caldi del momento dicendosi ottimista per una loro risoluzione. Per quanto riguarda l'iniziativa del segretario del Pd, Matteo Renzi, circa la triplice proposta per una riforma elettorale, Letta l'ha definita "una buona iniziativa, importante perché il Paese non può permettersi di farsi trovare senza riforme e legge elettorale". Se di riforme si parla ormai da anni, appare ormai chiaro che il tempo sia scaduto e non si possa più rimandare. "Le riforme - ha spiegato il premier - sono fondamentali perché il Paese possa avere istituzioni in grado di decidere".



Letta ha avuto modo anche di commentare il calo dello Spread tra Btp e Bund, sceso ai livelli di luglio 2011. "E' una grande notizia - ha detto -, il calo è frutto di un grande lavoro e soprattutto del sacrifico di tutti gli italiani, nessuno ha la bacchetta magica. L'Italia è nella in giusta direzione".