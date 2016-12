Legge elettorale, Brunetta: "Berlusconi disponibile a incontrare Matteo Renzi"

11:53 - Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Renato Brunetta, assicura che presto ci sarà un vertice tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi per parlare della legge elettorale. "Ci sarà perché è il metodo lanciato da Renzi - ha spiegato in un intervento radiofonico -, gli incontri bilaterali, il presidente di Forza Italia è Berlusconi, che ha dato la sua piena disponibilità a ragionare presto e bene sulla nuova legge".

"Ieri in capigruppo alla Camera - ha aggiunto Brunetta - abbiamo definito il calendario operativo, per cui il provvedimento sarà in aula attorno al 27 di gennaio. Quindi siamo perfettamente in linea con gli impegni presi da Renzi da un lato e da Forza Italia e da Berlusconi dall'altro, quindi la nave va. L'accordo istituzionale di fare presto e bene la riforma della legge elettorale c'è, i tempi sono giusti, anche perché l'opinione pubblica non tollererebbe mai un'altra melina di un altro anno di discussioni.



Incontro tra Letta e Renzi - In mattinata, subito prima del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi c'è stato un faccia a faccia tra il premier Enrico Letta e lo stesso renzi Renzi. "E' stato molto utile e positivo", hanno fatto sapere fonti della Presidenza del Consiglio al termine del vertice durato circa un'ora e mezza. Sul tavolo in particolare il job act, le riforme e l'agenda del governo "Impegno 2014".