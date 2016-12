I media britannici azzannano Renzi: "Mezzo Macchiavelli, mezzo Bruto"

19:33 - Commentatori britannici esperti di affari italiani scatenati su Twitter. Come si legge su The Guardian online, uno di loro, Geoff Andrews, scrive: diretto verso gli studi della Cncbc, "porto con me una copia del Principe di Machiavelli per parlare della crisi politica italiana". Appena sotto Yannis Koutsomitis, che collabora tra l'altro con il World Service della Bbc, parla di "Matteo Brutus Renzi". Steve Collins, un trader della piazza finanziaria londinese, riassume con grande efficacia, anche se un po' brutalmente la situazione in questi termini: "Sembra che Renzi stia chiedendo che Letta si faccia da parte, ma in una maniera leggermente più sfumata rispetto all'affermazione 'Letta deve lasciare'".