Grillo: "Le riforme sono un colpo di Stato, Napolitano si dimetta"

17:47 - "Si chiama colpo di Stato. Mussolini ebbe più pudore, non le chiamò 'riforme'. Il regista di questo scempio è Napolitano che dovrebbe per pudore istituzionale dimettersi subito". E' il duro attacco di Beppe Grillo al Capo dello Stato in un post sul blog. "Il M5S non terrà più alcun contatto con un uomo che ha abdicato al suo ruolo di garante della Costituzione. Si spera che anche altre forze politiche si associno prima che sia tardi", aggiunge.

"Tornare subito alle urne, noi siamo pronti" - "La via d'uscita da questa situazione è rappresentata da nuove elezioni, la legge c'è. E' quella emendata dalla Corte Costituzionale, con le preferenze e senza un abnorme premio di maggioranza", scrive il leader del M5S in un post sul suo blog in cui torna sulla giornata di giovedì al Senato. "Il M5S non ha paura di tornare alle urne per rilegittimare il Parlamento, anche domani se necessario. La minaccia di Renzie di nuove elezioni è una pistola scarica e lui lo sa", aggiunge.



"La riforma del Senato è un colpo di Stato" - Beppe Grillo punta quindi il dito su quelle che ritiene le azioni non legittime: "Un Parlamento votato con una legge incostituzionale, un presidente della Repubblica che nomina come e peggio di un monarca tre presidenti del Consiglio senza passare dalle elezioni, un patto per cambiare la Costituzione di cui nessuno sa un beneamato cazzo fatto con un pregiudicato".



"Ora si vuole eliminare il Senato elettivo inserendovi i gerarchetti locali dei partiti e una Camera di nominati. Questo si chiama colpo di Stato", si legge ancora nel post in cui il leader M5S chiede le dimissioni del Capo dello Stato e il ritorno alle urne.



Renzi: "Colpo di Stato? Mi pare si dica colpo di sole" - All'attacco di Grillo a Napolitano e alle riforme a cui lavora il governo risponde Matteo Renzi. "Riforme: dice Grillo che il nostro è un colpo di Stato. Caro Beppe: si dice sole. Il tuo è un colpo di sole!", scrive infatti il premier su Twitter, accompagnando il messaggio con due hashtag: #noalibi, #sidicesole.



Botta e risposta, Grillo: "Si dice P2"- "#Sidicesole? No, #sidiceP2". Così, su Twitter, Beppe Grillo replica a Matteo Renzi mentre sul blog dell'ex comico compare un post-fotografia dal titolo "The P2 Brothers - #sidicep2", con l'immagine del presidente del Consiglio e di Silvio Berlusconi nelle vesti dei Blues Brothers.