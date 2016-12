12:20 - Per Forza Italia "i 21 senatori nominati dal presidente della Repubblica non passeranno mai", così come "non passeranno mai gli esponenti dei Comuni dentro al Senato delle Autonomie". A sottolinearlo è il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta, il quale spiega come "noi appoggeremo una riforma quando la vedremo, nel senso che discuteremo punto su punto".