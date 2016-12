Tessere Pd, Cuperlo: fare chiarezza

20:27 - "Sul discorso tessere non mi arrendo". Lo ha assicurato il candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo, che rimane fermo sulla necessità di bloccare il tesseramento fino alla data del Congresso in seguito all'anomalo boom di iscrizioni riscontrate in alcune città. "Non è una polemica mossa nei confronti di qualcuno - ha sottolineato - ma un fatto che riguarda tutti noi e ne va dell'autorevolezza e della dignità del partito".