Renzi:vogliamo voti di Grillo e Pdl

19:36 - "Vogliamo i voti del centrodestra e di Grillo? Sì. Perché se non si ottengono i voti di coloro che non hanno votato il Pd alle precedenti elezioni, si perde". Lo afferma Matteo Renzi, nel documento che accompagna la sua candidatura alla segreteria del Partito democratico. Per il sindaco di Firenze per poter ottenere dei risultati bisogna iniziare anche cambiando la legge Elettorale. "Il Pd - afferma - ha il dovere di fare la prima mossa sulla riforma".