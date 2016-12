Pdl sospeso, rinasce Forza Italia Berlusconi: ok al governo Letta

L'ufficio di presidenza del Pdl partorisce la nuova Forza Italia, mentre l'attuale partito viene sospeso, insieme alle sue cariche. E' quanto ha affermato Silvio Berlusconi, a conclusione di un vertice che ha visto clamorosamente assenti il vicepremier, Angelino Alfano, e i ministri di centrodestra, oltre a molti altri esponenti che appoggiano il governo Letta, da Schifani a Gasparri. Prove di scissione in vista?

20:40 "Grazia? La decisione spetta al Capo dello Stato"

Cosa ne pensa Silvio Berlusconi di una eventuale grazia nei suoi confronti? "Al Capo dello Stato spetta decidere". Così risponde il leader di Forza Italia in conferenza stampa.

20:39 "Contrasti personali, ma confermata unità"

Nel Pdl ci sono stati "contrasti" e "incomprensioni personali" e "sono sicuro saranno sanati", ha affermato Silvio Berlusconi, che assicura: "Nell'incontro con Alfano e i ministri mi è stata confermata l'unità. Continuiamo mettendo l'accento sulla volontà di unità che è qualcosa in cui crediamo tutti a prescindere dai punti su cui ci si è divisi".

20:38 "Fiducia ai ministri se rispettano Forza Italia"

"Ai ministri ho confermato la mia fiducia se si mantengono nelle decisioni prese a maggioranza nel partito", ha detto Silvio Berlusconi, nell'annunciare la nascita di Forza Italia.

20:20 Consiglio nazionale di Forza Italia l'8 dicembre

"Il Consiglio nazionale di Forza Italia in via indicativa si terrà lo stesso giorno in cui il Partito Democratico eleggerà il suo segretario". Lo dice in conferenza stampa Silvio Berlusconi, che indica la data dell'8 dicembre.

20:17 Berlusconi: se Pd vota decadenza, difficile rimanere alleati

Se il Pd voterà la decadenza sarà "molto difficile continuare a collaborare con un alleato con cui si siede in Cdm ma che si basa su una sentenza frutto di un disegno preciso di certa magistratura". Lo afferma Silvio Berlusconi.

20:00 Berlusconi: stimo Alfano, confermo suo ruolo

19:52 Biancofiore: Alfano non riconosce leadership Berlusconi

"Mi fa un po' impressione che Alfano non partecipi al vertice. Di fatto Alfano ed i ministri non intendono riconoscere la leadership di Berlusconi". Lo ha detto la deputata del Pdl Michaela Biancofiore. "Nel partito vi sono acredini personali che derivano da linee diverse. In un partito serio sulle differenze si discute e così si superano", ha aggiunto.

19:36 Berlusconi: "Governo non è in discussione"

Nel corso dell'incontro tra Silvio Berlusconi e i ministri del Pdl, il Cavaliere avrebbe ribadito l'intenzione di non voler mettere in difficoltà il governo guidato da Enrico Letta. L'esecutivo può andare avanti, sarebbe stato il ragionamento dell'ex premier che avrebbe letto agli esponenti dell'esecutivo alcuni passaggi dell' intervento che Berlusconi aveva preparato in vista dell'ufficio di presidenza.

19:33 Scajola: "Nasce Forza Italia, governo va avanti"

Nasce Forza Italia, va avanti il governo". Lo ha detto Claudio Scajola al termine della direzione del Pdl.

19:33 Terminato l'ufficio di presidenza del Pdl

17:48 Schifani: "Lavoro per unità, non vado a riunione"

"Nel ribadire la mia piena condivisione del passaggio dal Pdl a Forza Italia, piu volte ed in piu sedi manifestata pubblicamente,ritengo opportuno non prendere parte ai lavori pomeridiani dell'Ufficio di Presidenza". Lo afferma il capogruppo al Senato, Renato Schifani, spiegando che lavorerà all'unità del partito.

17:22 Gasparri: "Non vado, fermare auto-distruzione"

"Ringrazio per l'invito a partecipare all'ufficio di presidenza del partito, ma non avendo diritto di voto non voglio offrire il fianco a polemiche circa le presenze e la composizione dell'organo". Lo afferma Maurizio Gasparri (Pdl), vicepresidente del partito, che chiede di fermare "con decisione" l'attuale "impegno autodistruttivo".

17:10 Alfano: "Voglio unito il partito, per questo non partecipo"

"Il mio contributo all'unità del nostro movimento politico, che mai ostacolerò per ragioni attinenti i miei ruoli personali, è di non partecipare, come faranno altri, all'ufficio di presidenza che deve proporre decisioni che il consiglio nazionale dovrà assumere. Il tempo che ci separa dal consiglio consentirà a Berlusconi di lavorare per ottenere l'unità". Così ha motivato Alfano la sua decisione di non partecipare all'ufficio di presidenza del Pdl.

17:04 Berlusconi: "Avanti con FI". Alfano diserta

Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, avrebbe ribadito ad Alfano l'intenzione di andare avanti con Forza Italia e di convocare l'Ufficio di presidenza del partito. Alfano, come già si era capito, ha deciso quindi di non prendere parte all'Ufficio di presidenza lasciando Via del Plebiscito con gli altri ministri del Pdl.

16:44 Pdl: concluso incontro tra Berlusconi, Alfano e i ministri

Si è appena concluso a Palazzo Grazioli l'incontro tra Silvio Berlusconi, Angelino Alfano e la delegazione ministeriale del Pdl. LA riunione è durata circa due ore. Alle 17, sempre a Palazzo Grazioli, è in programma l'Ufficio di presidenza del partito per sancire il passaggio a Forza Italia e l'azzeramento di tutte le cariche. I ministri dovrebbero ritrovarsi a Palazzo Chigi per fare tra di loro il punto della situazione.

Ultimo aggiornamento: ore 20:40