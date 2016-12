Legge di Stabilità, il governo Letta incassa la fiducia in Senato

01:10 - La Legge di Stabilità ottiene la fiducia al Senato. Una lunga seduta dell'Aula, caratterizzata da contestazioni sulle modifiche formali proposte al testo dell'emendamento del governo, si è conclusa con 171 senatori che hanno votato a favore della fiducia e 135 contro. La maggioranza necessaria era di di 154 voti. Hanno votato sì i gruppi di: Pd, Scelta civica, Nuovo centrodestra, Per le autonomie. Contro: M5s, Sel, Lega, Gal e Forza Italia.

Nel maxiemendamento alla Legge di Stabilità "vi è un importante intervento, seppur sperimentale, per il contrasto alla povertà: l'introduzione di un reddito minimo". Lo ha detto nell'aula del Senato il viceministro dell'Economia, Stefano Fassina, nell'ufficializzare la richiesta della fiducia. Il reddito minimo sarà finanziato abbassando da 150mila a 90mila euro la soglia delle pensioni d'oro da cui attingere per il contributo di solidarietà. Il nuovo strumento di welfare sarà introdotto inizialmente nelle "grandi aree metropolitane".



Giovannini: "Contro la povertà 120 mln in 3 anni" - Per il sostegno di inclusione sociale (Sia) saranno previsti 40 milioni l'anno per i prossimi tre anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, esprimendo "grande soddisfazione" per il via libera all'emendamento per il quale il ministro si è "molto battuto".



Legnini: "Dai partiti soldi per le calamità naturali - I risparmi ottenuti dalla riduzione del finanziamento pubblico ai partiti andranno alle Regioni colpite da calamità naturali. Lo ha riferito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanni Legnini. Le risorse ammontano a 68 milioni di euro.



Iuc, detrazioni casa e imprese a 700 mln - Il governo mette sul piatto altri 200 milioni di euro per la deducibilità ai fini Ires dei capannoni industriali, da aggiungere ai 500 milioni di detrazioni per la prima casa, per un totale di 700 milioni, ha annunciato Legnini.



Cartelle Equitalia senza interessi - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha detto inoltre che le cartelle esattoriali di Equitalia potranno essere pagate senza interessi.



Addio spiagge, scomparse dal maxiemendamento - Nessuna traccia delle spiagge nel maxiemendamento alla legge di Stabilità. Secondo fonti di governo, nell'ultimo testo non si farebbe alcun riferimento alle questioni balneari.