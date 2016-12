L'Ocse boccia l'Italia: "I dirigenti della Pa pagati quasi il triplo della media"

12:46 - I senior manager della pubblica amministrazione italiana sono i più pagati dell'area Ocse. Lo rivela la stessa Organizzazione, su dati del 2011, sottolineando che lo stipendio medio è di 650mila dollari, oltre 250mila in più dei secondi classificati, i neozelandesi con 397mila dollari. La cifra è quasi il triplo della media Ocse, ferma a 232mila dollari. Bocciatura anche sull'utilizzo del web nei rapporti con la Pa: peggio di noi solo il Cile.

Secondo un rapporto comparativo dell'Organizzazione parigina, solo il 19% dei cittadini italiani usa la rete per interagire con enti locali e governo centrale, contro una media Ocse del 50%. Solo il Cile, con il 7%, ha un risultato peggiore, mentre tutti i grandi Paesi europei sono al di sopra del 40%: la Gran Bretagna al 43%, la Spagna al 45%, la Germania al 51% e la Francia al 61%. Nella classifica non è incluso il Giappone, per cui non erano disponibili dati aggiornati. La percentuale di utilizzatori di servizi di e-government cresce nettamente per quanto riguarda le imprese, al 76%, ma l'Italia resta la penultima tra i Paesi Ocse, davanti alla sola Svizzera, e nettamente inferiore alla media, che si attesta all'88%.



Poca fiducia nel governo - Basandosi su un'indagine del 2012, l'Ocse evidenzia anche come in Italia solo il 28% dei cittadini abbia fiducia nel governo, e la percentuale è diminuita di 2 punti dal 2007. Il dato è ben al di sotto della media dei Paesi dell'organizzazione (40%), e delle percentuali registrate in Francia (44%), Germania (42%) e Gran Bretagna (47%). In testa alla classifica della fiducia nei governi ci sono Svizzera (77%) e Lussemburgo (74%), in coda Grecia (13%), Giappone e Repubblica Ceca (17%). Gli italiani hanno poca fiducia anche nel sistema giudiziario (38% contro una media Ocse del 51%) e in quello sanitario (55% contro 71%), mentre ne hanno molta nella polizia locale (76% contro 72%).