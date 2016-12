Ius soli e cittadinanza, Cecile Kyenge: "Chi nasce e cresce in Italia è italiano"

14:37 - Il ministro per l'Integrazione, Cecile Kyenge, ribadisce in un tweet il suo obiettivo per il nuovo anno sullo ius soli. "2014 verso una nuova cittadinanza: chi nasce e/o cresce in Italia è italiano!" scrive il ministro.

Non si fa attendere la replica del Carroccio che, nelle parole del suo segretario, Matteo Salvini, dice: "Il 2014 sarà l'ultimo anno della chiacchierona Kyenge ministro. Basta preoccuparsi solo di clandestini e carcerati, per la Lega l'emergenza è ridare lavoro e speranza a italiani e padani, per gli stranieri non c'è più posto".