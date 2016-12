Il M5s aderisce al gruppo parlamentare più europeista

15:17 - Dalla piazza genovese del Vday ha tuonato ieri contro la Eu e i diktat economici della Germania, ma poi lontano dalle telecamere ha iscritto il Movimento Cinque Stelle al gruppo parlamentare più europeista che c'è, l'Alde – Alleanza dei democratici e dei liberali d’Europa.



Come riportato dalla testata online "L'intraprendente", la denuncia arriva dall’europarlamentare Susy De Martini: "È giusto sapere che i grillini nell’Unione Europea sono entrati a fare parte, come comunicatami dalla senatrice ligure De Pietro, dell’Alde, il gruppo più germanocentrico che esista nel parlamento europeo. Dunque Grillo predica contro la Merkel e invece poi fa affari sotto banco con chi strangola i cittadini italiani". Si tratta, insomma, di "un gigantesco Vaffa che Grillo ha inviato ai suoi elettori" che lei, che ha aderito ai conservatori di Cameron in polemica coi diktat tedeschi, non poteva non denunciare.