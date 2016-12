Bondi-Formigoni, alterco in Aula

19:06 - "Nessuno scontro fisico: solo uno scambio vivace di battute". Così Roberto Formigoni, ex Pdl e ora Ncd, racconta il battibecco in Aula (immortalato da una foto) con l'ex collega di partito Sandro Bondi. "Stavo salendo le scale dell'emiciclo per raggiungere il mio nuovo posto, che è su in alto, in montagna, quando Bondi, che è distante almeno quattro file, si è sporto verso di me e mi ha detto: 'Tu non ti devi permettere di parlare di me'", racconta Formigoni.

"Dopo un po' - prosegue l'ex governatore lombardo - ho capito che si riferiva a una valutazione politica da me espressa in un dibattito televisivo: dicevo che se FI, come Bondi suggerisce, non si allea con nessuno, trionfa la sinistra. Ma era una valutazione politica".



"Gliel'ho fatto notare - prosegue Formigoni -, ma Bondi è andato avanti con gli improperi. Mi ha detto: 'Ti devi presentare ai giudici, ti devi presentare ai giudici'. Gli ho risposto che non mi sono mai sottratto"."Evidentemente - conclude il senatore Ncd - oggi Bondi è particolarmente irritato e irritabile perché dieci minuti prima di me aveva avuto uno scazzo con Calderoli, più tardi l'ha avuto con altri. Ma il nostro è stato uno scambio vivace di battute, non porto rancore. Non porto rancore a nessuno".