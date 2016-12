Berlusconi: Italia è ingovernabile

21:45 - "Oggi siamo una Repubblica giudiziaria e su questo non vi è dubbio". Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso dell'incontro con i parlamentari nella sede di Forza Italia. "Questo Paese è ingovernabile. L'assetto istituzionale è fatto per vietare e non per consentire delle decisioni", ha aggiunto. "Quello che mi sta capitando all'estero viene definito come 'coup d'Etat', un colpo di Stato. Noi dobbiamo comunicare tutte queste cose".