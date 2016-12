Berlusconi: "Alte cariche e pm alleati" Ai parlamentari: "Prepararsi al voto"

18:17 - Anche le alte cariche istituzionali hanno avuto parte nella decadenza di Silvio Berlusconi. Lo afferma lo stesso leader di Forza Italia, in una lettera ai suoi parlamentari. "L'intreccio fra logiche politiche della sinistra e strumenti giudiziari - dice infatti il Cavaliere - sta mettendo seriamente in pericolo il concetto di libertà e democrazia" e a "questo disegno non son estranei i più alti organi di garanzia delle nostre Istituzioni".

"Possibile voto nei prossimi mesi" - Il Cavaliere sprona deputati, senatori e parlamentari europei a impegnarsi quotidianamente, non solo in vista del rinnovo dell'Europarlamento, ma anche per eventuali Politiche: "Il vostro impegno, come massimi dirigenti del nostro movimento politico, deve essere attivo e quotidiano: l'adesione è solo il primo passaggio di un ruolo fondamentale che dovrete giocare nel Parlamento e nel Paese anche in vista delle elezioni europee e di possibili elezioni politiche nei prossimi mesi".



"Siamo l'unica vera opposizione" - Berlusconi chiede poi compattezza al suo gruppo, nato dopo la scissione del Pdl e la nascita del Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano: "Forza Italia è oggi l'unica vera opposizione, non soltanto al governo, che ci ha gravemente deluso ed è venuto meno agli impegni, ma anche ai pericoli che derivano dall'intreccio fra logiche politiche della sinistra e sistemi giudiziari. Questo disegno può essere fermato solo se saremo sufficientemente forti, compatti, presenti fra la gente, capaci di far capire a tutti la gravità della situazione nella quale la nostra Nazione si è ritrovata".