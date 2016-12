Alfano: "Renzi vuole far cadere Letta?" Lui replica: "Non penso alle poltrone"

19:25 - "Se Renzi ha l'obiettivo di prendere la sedia di Letta lo dica con chiarezza senza girarci attorno, come si faceva con la vecchia politica". Angelino Alfano si rivolge così al sindaco di Firenze, replicando all'intervista dello stesso Renzi comparsa su "Repubblica". E aggiunge: "Lui sa che a una settimana dalle primarie deve spararla grossa per arrivare primo. Per fortuna le primarie stanno per finire. Poi si potrà parlare dei problemi dell'Italia".

La replica di Renzi: "Non penso alle poltrone" - "Caro Alfano noi non pensiamo alle poltrone, ma al bene del Paese, dell'Italia". Così il candidato alla segreteria del Pd, Matteo Renzi, ha replicato al vicepremier. "Il Pd deve tirare fuori il coraggio, l'orgoglio, la responsabilità. Non può soltanto inseguire ciò che fa il governo o il resto della maggioranza, deve iniziare a dire le cose che secondo noi servono e su questo essere molto duro", ha aggiunto il sindaco di Firenze.



Franceschini: "Ora governare sarà più facile" - E a fare da paciere tra Renzi e Letta interviene Dario Franceschini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento,intervenuto su Rai1, assicura che ora governare sarà più facile e spiega: "I numeri sono più ridotti ma sicuramente c'è maggiore coesione" e "il fatto che Berlusconi e quelli della minaccia costante 'o questo o cade' siano all'opposizione" fa sì che "sarà più facile governare anche se è un governo di intese transitorie e non va dimenticato". Inoltre, a proposito dello scontro Renzi-Letta, spiega: "So che non farà cadere il governo, lo pungolerà dall'esterno. C'è un'intesa tra Enrico e Matteo, sono amici da tanti anni. Renzi guiderà il partito e Letta il governo" in un anno, il 2014, fondamentale per le Riforme.



"Bisogna smetterla - continua - di dire che quando ci sono due leader sono" per forza "uno contro l'altro". E osserva che "il 2014 è un anno molto importante" nel quale si può mettere mano alle riforme e al bicameralismo perfetto e cambiare la legge elettorale, anche perché "se si andasse a votare tra due mesi, soprattutto con questa legge elettorale, non sarebbe risolto nulla".



Cuperlo: "Preoccupa assist Renzi a Berlusconi" - L'intervista di Renzi, quando parla del fatto che se si va a votare Berlusconi 'asfalta' Alfano "fa riflettere" perché "in verità è un assist alla posizione di Berlusconi che oggi vuole che questo governo cada". Così il candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo. "Preoccupa - ha aggiunto - che anche indirettamente rischi di fare da sponda alla posizione di Berlusconi".