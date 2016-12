12:03 - "La mafia sta alzando il tiro? Non possiamo escludere che questo sia l'intendimento". A dirlo è il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che, a Caltanissetta per un incontro sulla sicurezza, spiega come nella citta "scende in campo la squadra Stato al massimo livello: dalla Procura nazionale antimafia ai vertici delle forze dell'ordine e al governo". "Lo Stato - aggiunge il vicepremier - è più forte dell'antistato".