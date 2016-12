"Lucia Borsellino va fatta fuori come il padre", è giallo sulla telefonata a Crocetta

La Procura smentisce, Crocetta in lacrime: "Volevano farmi fuori" - Dopo la smentita del procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, Crocetta non è riuscito a trattenere le lacrime. "Perché... perché?", ha ripetuto singhiozzando. "Ma quanto è potente questa mafia che mi vuole fare fuori?. "Avrei potuto anche farla finita oggi. Metodo Boffo? Peggio, d'ora in poi si può parlare di metodo Crocetta. Volevano farmi fuori", ha aggiunto.



Ma l'Espresso conferma: "Telefonata c'è, secretata" - A proposito della vicenda, il settimanale L'Espresso, in una nota, "ribadisce quanto pubblicato. La conversazione intercettata tra il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta e il primario Matteo Tutino risale al 2013 e fa parte dei fascicoli secretati di uno dei tre filoni di indagine in corso sull'ospedale Villa Sofia di Palermo".



Il governatore: "Non ho sentito quella frase" - In precedenza il governatore aveva commentato la notizia affermando di non aver "sentito quella frase, forse c'era una zona d'ombra, non so spiegarlo, tant'è che io al telefono non replico. Ora mi sento male". "Sono veramente allucinato - aveva aggiunto -. Sono addolorato, sconvolto. Se avessi sentito quella frase avrei reagito con durezza, avrei provato a raggiungere Tutino per massacrarlo di botte. Quella frase colpisce tutte le persone che combattono la mafia".



Il legale di Tutino: "Mai pronunciato quella frase" - "Il mio assistito, con il quale ho parlato, nega nel modo più assoluto di avere mai pronunciato quella frase su Lucia Borsellino", aveva assicurato l'avvocato Daniele Livreri, difensore del medico personale di Crocetta.



Lucia Borsellino: "Mi sento offesa, provo vergogna per loro" - "Non posso che sentirmi intimamente offesa e provare un senso di vergogna per loro". Così Lucia Borsellino aveva commentato la frase shock. Lucia e Rita Borsellino, la sorella del magistrato ucciso da Cosa Nostra, hanno reso noto che non parteciperanno alle celebrazioni ufficiali del 19 luglio, anniversario della strage di via D'Amelio.



Da Mattarella solidarietà alla Borsellino - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva chiamato Lucia Borsellino per esprimerle tutta la sua solidarietà. Il Capo dello Stato è previsto sabato a Palermo in occasione della cerimonia dell'Anm di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e della veglia serale di solidarietà.



Faraone: "Inevitabili le dimissioni di Crocetta" - Il sottosegretario all'Istruzione, Davide Faraone, braccio destro di Renzi in Sicilia, avevea chiesto un passo indietro del governatore. "Inevitabili dimissioni Crocetta e nuove elezioni. Quelle parole su Lucia Borsellino una vergogna inaccettabile", ha twittato. Intanto fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il premier Matteo Renzi ha chiamato Lucia Borsellino per inviarle un abbraccio di solidarietà.



Grasso: "Su Lucia Borsellino parole schifose" - Duro era stato anche il commento di Pietro Grasso. "Parole schifose che offendono la dignità di Lucia Borsellino, la memoria di Paolo, la Sicilia e l'Italia intera. Un abbraccio a tutta la famiglia Borsellino", ha scritto il presidente del Senato su Facebook.