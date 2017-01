Via la maschera, ecco le vip struccate

Le star si mostrano senza trucco sui social e così parte la moda dei selfie acqua e sapone. Sembrano "le ragazze della porta accanto" con occhiaie e difetti in bella vista, ma le vip non si scoraggiano e si mostrano come mamma le ha fatte senza essere intimorite dalle critiche. Adriana Lima, Shakira, Demi Lovato, Jessica Alba sono bellissime anche struccate, ma qualcuna è irriconoscibile. Sfoglia la gallery e scopri chi ci ha guadagnato e chi no...