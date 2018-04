Vacanze di Pasqua al via, ecco dove sono volati i vip

Martina Colombari è appena atterrata a Dubai e già sfodera le curve in bikini sulla spiaggia. Mariano Di Vaio con moglie incinta e figlio si gode le vacanze alle Maldive . Elena Barolo e Giorgia Gabriele impazzano nelle notti folli di Miami. Giulia Calcaterra è a Bali, ma per ora è alle prese con un virus che l'ha messa ko. Sfoglia la gallery e scopri dove trascorreranno la Pasqua i nostri vip...

Graziano Pellè e la fidanzata Viky Varga sfoggiano il fisico perfetto sulla sabbia di Dubai. Camila Raznovich ha preferito i monti di Courmayeur. Chiara Biasi, per riprendersi dalla storia d'amore finita con il calciatore Simone Zaza, è volata alle Maldive con un'amica. Stesso posto scelto dagli attori Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. “Non stupitevi se oggi non vi farò viva... Fatemi riprendere da questa tortura e tornerò operativa. Virus 1 – Giulia 0” scrive in un post la ex velina bionda Giulia Calcaterra, colpita appena arrivata a Bali. E poi in vacanza ci sono Fiammetta Cicogna, Afef e non solo: sfoglia la gallery e scopri dove si sono rifugiati i vip.