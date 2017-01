Tania Cagnotto e Stefano Parolin hanno detto sì

Tanti i messaggi di auguri per la campionessa azzurra di tuffi, reduce dalle Olimpiadi di Rio dove ha conquistato un argento nel sincro e un bronzo nel trampolino da tre metri, ultimi trofei di una carriera straordinaria. "Dopo la pioggia di medaglie e l'ingresso nell'olimpo dello sport si aprono le porte della vita con il tuo amato Stefano!!" si è congratulata la Federnuoto su Instagram.



Tania e Stefano si sono conosciuti nel 2009. Lui aveva partecipato al suo compleanno insieme a un amico comune che li aveva presentati e dopo qualche tempo hanno iniziato a frequentarsi. L'anno successo la decisione di andare a vivere insieme in un appartamento nel capoluogo altoatesino. La scorsa primavera prima delle Olimpiadi hanno fissato la data delle nozze. La Cagnotto ha sempre detto di volere nozze semplici, attorniata dalle persone più care, magari in una spiaggia raggiungibile solo in barca a vela, la passione comune di Tania e Stefano.