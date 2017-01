Stefano De Martino: "Basta, non sono un mantenuto"

12:16 - Belen e Stefano De Martino volano insieme in vacanza. Lei posta foto hot in costume mozzafiato, lui invece si sfoga sui social. “Non ho mai ceduto alla tentazione di rispondere alle mille provocazioni ma... – scrive De Martino - Mi affibbiano il ruolo di principe consorte, di mantenuto, del ballerino sprovveduto che non sa bene come mai si sia ritrovato nel paese dei balocchi, sappiate che fin qui ci sono arrivato con i miei piedi e con il cuore”.

SU INSTAGRAM LE FOTO DELLA VACANZA DA SOGNO

Stefano si sfoga e belen si rilassa. E sui social della coppia appaiono le prime immagini dalla vacanza paradisiaca che i due si sono regalati, forse per ricucire. Belen cinguetta sibillina: "Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne ho più bisogno". Chissà se dietro la crisi c'è un tradimento. Fatto sta che i due se la stanno spassando insieme tra cocktail sulla spiaggia, mare da favola e bagni di sole. In coppia ovviamente.



LO SFOGO DI STEFANO

Dopo le notizie sulla crisi matrimoniale tra i due, i bagagli fatti da lui e il trasferimento in hotel, il Tapiro consegnato da Striscia e la partenza per un viaggio insieme, un nuovo tassello arricchisce la storia dei Demartinez. Mentre lei cinguetta “La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò che non viene detto. #nnaggiungoaltro”. Lui aggiunge dell'altro: “Ho sempre faticato per la mia realizzazione personale senza chiedere nulla a nessuno, tenendo ben a mente i codici che fanno parte della mia educazione, quei codici che insultate ogni qual volta vi fermate alle apparenze giudicandomi come un poveraccio. Forse siete schiavi di un atteggiamento classista, come se un ragazzo partito dal nulla come me non possa meritarsi e permettersi una vita migliore, o forse perché vi piace il pettegolezzo facile, ricadere nei soliti cliché, e non guardare più in là della punta della vostra penna. Faccio riferimento a tutte le volte in cui avete insinuato il fatto che non possa pagare le mie vacanze, una stanza d'albergo o persino mantenere la mia famiglia. Beh sappiate che queste cose ad un uomo, degno di essere chiamato tale, feriscono nell'orgoglio specie se si fa il mazzo dal primo giorno in cui è venuto al mondo...perché cari miei non sono nato con la camicia ma ho dovuto lavorare e comprarla con i miei soldi, quella camicia che oggi abbino ad abiti su misura e scarpe stringate ed anche se non sono più le mie vecchie Nike che ripulivo ogni giorno con lo spazzolino, i piedi dentro son sempre gli stessi, quelli che mi hanno portato fin qui”.



BECCATI INSIEME ALL'AEROPORTO DI DUBAI

“Siccome lo so che non chiudete occhio da giorni volevo tranquillizzarvi: Belen e Stefano hanno fatto pace, lui ha lasciato il Bulgari e sono volati a Dubai insieme. (scalo per le Maldive?) Una ragazza mi ha mandato questa foto dall'aeroporto di Dubai scattata oggi. Finalmente stanotte si dorme” ha scritto Selvaggia Lucarelli in un post a corredo della foto che sta facendo il giro del web che ritrae i Demartinez insieme all'aeroporto di Dubai.



BELEN E STEFANO, L'ABBRACCIO CON CECILIA

L'altra sera per la finale dell'Isola dei famosi, i due sono stai beccati nel dietro le quinte. Belen ha riabbracciato la sorella Cecilia, senza apparire in studio. De Martino invece si è fatto un selfie con un amico giornalista. Per ora non ci sono scatti che li ritraggono insieme, eppure erano entrambi negli studi Mediaset. Stefano su instagram ha scritto per la cognata Cecilia: "Ti sei mostrata per quello che sei, una persona in gamba, incontaminata, onesta. Le persone hanno imparato a conoscerti e la fine di questa avventura, ne sono certo, è solo l'inizio di tante altre. Sono fiero di te, ti voglio bene. @chechrodriguez".