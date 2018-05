Nozze Harry-Meghan Markle, c'è fermento nelle cucine del Castello di Windsor

Sono più impegnate che mai le cucine del Castello di Windsor per il ricevimento di nozze di Harry e Meghan Markle del 19 maggio. Il personale qualificato è già all'opera per realizzare uno dei più grandi eventi che il castello abbia mai ospitato in questi ultimi anni. Dagli asparagi ai dolci, menù sorprendente per i 600 invitati...