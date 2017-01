Simona Ventura a Londra da Niccolò: "Non mollare mai"

Simona Ventura turista non per caso. La showgirl è volata a Londra per andare a trovare il figlio 18enne Niccolò che studia nella capitale inglese. "Londra con @mr_bettarini è ancora più bella! Sono felice del tuo percorso: NON MOLLARE MAI! #thebestisyettocome” scrive SuperSimo postando un selfie insieme al ragazzo in taxi.