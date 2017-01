Riccardo Scamarcio con una brunetta e Valeria Golino con Vincent Cassel?

Riccardo Scamarcio si consola dopo la rottura con Valeria Golino e l'attrice non si mette certo a piangere ma rivede Vincent Cassel, ex di Monica Bellucci. Pare la trama di un film, invece, i tre si ritroveranno sulla Croisette settimana prossima e finalmente si capirà chi sta con chi. Intanto Novella 2000 ha pizzicato Riccardo con una moretta in atteggiamenti molto confidenziali.

Sono passati poco più di due mesi dalle voci di rottura nella coppia più bella del cinema italiano. I diretti interessati hanno smentito, nonostante le nozze in programma siano saltate già da tempo. Poi Valeria ha lasciato la casa che condivideva con Riccardo, lui è stato colto da malore a causa dello stress e infine tra smentite e illazioni è calato il silenzio.



Ora il settimanale Novella 2000 pubblica le immagini di Scamarcio, che nel frattempo si è ripreso ed è tornato a sorridere, che si rilassa con una bella mora con cui pare avere molta confidenza. Dalla Francia rimbalzano le voci di una frequentazione non confermata tra Valeria e Vincent Cassel, amico di vecchia data, ex di Monica Bellucci, e in concorso a Cannes con “Juste la fin du monde”, mentre la Golino sarà l'unica italiana in giuria. Sulla Croisette ci sarà anche Riccardo con il film “Pericle in Nero”. Tanto basta per infiammare il red carpet...