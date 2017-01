Renzi come non lo avete mai visto: in bermuda e a petto nudo sulla sdraio

Il Presidente del Consiglio come non è mai stato visto prima: per la prima volta nella sua intimità mentre si riposa dal lavoro godendosi il relax come un qualunque italiano in ferie. Immagini "storiche" quelle pubblicate da Chi perché illustrano senza filtri il "riposo del guerriero", restituendo a Renzi una immagine umana e familiare in un momento particolarmente impegnativo per la sua carriera politica, stretto tra la campagna per il referendum e le battaglie interne al suo partito.