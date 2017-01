Radchenko e Viviani, in attesa del secondo bebè: arriva Nikita

Sorridono felici davanti a una torta con scarpette azzurre e bavaglia in pasta di zucchero, Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, sposati dal 2013 e genitori della piccola Eva, 4 anni, festeggiano il compleanno dell'artista e non solo... "Finalmente possiamo dirlo!! Ti aspettiamo Nikita!!!", annuncia lei mostrando le curve del ventre lievitate.

Dopo la femminuccia arriva il maschietto, e mamma e papà non potrebbero essere più felici. Ludmilla, solare e in splendida forma, mette in mostra le sue linee materne mentre spegne 38 candeline al fianco del marito e davanti agli amici più cari. Prevista per metà 2017 la data del parto, la coppia ha già le idee chiare: si chiamerà Nikita, dal greco Vincitore del popolo.