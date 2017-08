Paola Barale, topless esplosivo in compagnia del suo Raz

Chi pubblica in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 12 luglio le immagini del romantico incontro tra Paola Barale e il suo ex, mai dimenticato, Raz Degan . Su Tgcom24 in anteprima gli scatti dell' incontro romantico , avvenuto a Ibiza dove la showgirl stava realizzando un servizio fotografico, nel quale sfoggia un topless mozzafiato.

Raz Degan ha raggiunto la sua ex fidanzata e l'intesa è quella di sempre. Baci abbracci e poi, alla sera, hanno trascorso ore e ore in macchina a parlare come due adolescenti nei luoghi più romantici e appartati dell'isola. La coppia ha ufficializzato l'incontro anche sui social, pubblicando lo stesso scatto del sole al tramonto.



"Ci sono tramonti e tramonti ..." commenta vaga Paola, mentre la dedica di Raz per lei è chiarissima: "Possiamo capire noi stessi quando possiamo vedere noi stessi in qualcun altro". Dopo l'incontro all'Isola dei famosi eccoli di nuovo insieme su un'altra isola da sogno. Riuscirà l'atmosfera magica di Ibiza a farli tornare insieme come desiderano i loro fan?