Nina Moric contro tutti: "Ma con Belen ho esagerato quando l'ho chiamata trans"

Nelle mille vite di Nina Moric c'è spazio anche per il ruolo di consulente per un chirurgo estetico. Lei che giura di aver esagerato - e poi rimediato - solo con l'acido ialuronico e le labbra non più a canotto, ora si batte contro gli eccessi. E intanto con la solita ironia tagliente che usa sui social, ne ha per tutti. Non vede colleghe in circolazione ma solo "comparse", smentisce le nozze, si trincera dietro un "no comement" quando si parla di Fabrizio Corona e fa mea culpa solo su Belen: "Ho esagerato quando l'ho chiamata trans".

Nina, quale parte non rifaresti del tuo corpo?

Ohi, stiamo calmi. L'unica parte che ho rifatto sono state le labbra e ho esagerato un po' con l'acido ialuronico. Visto che ho tolto gli abusi di acido e ridimensionato le labbra, ora è tutto naturale.

Vuoi dirci che sei contraria alla chirurgia estetica?

Sono contraria agli eccessi, quelli che ti stravolgono facendoti diventare un'altra persona. Ti faccio un paragone che riguarda il mio vissuto, è come una persona anoressica che si guarda allo specchio e si vede grassa. Io mi vedevo brutta. Più mi gonfiavo e più pensavo di essere bella. E invece era tutto il contrario. E' una malattia, una ossessione...

Adesso dispenserai consigli...

La chirurgia estetica spesso ti prende la mano e alla maggior parte dei chirurghi interessa solo guadagnare soldi sulle debolezze dei clienti. Così mi piace aiutare le donne a evitare gli eccessi. Mi fido di Angelo De Cataldis, è uno dei pochi professionisti seri in circolazione.

Cosa non ti piace di tante tue colleghe?

Colleghe? E chi le conosce più... Io seguo solo le star internazionali.

E' cambiato il mondo dello spettacolo o sei cambiata tu?

Sono cambiata io, non scendo più a certi livelli.

Sui social sei molto tagliente e ironica, sei davvero tu a scrivere i post?

Certo. Devo essere onesta, a volte mi aiuta anche mio figlio e il mio compagno. Magari sbaglio qualche accento, ma sono piccoli dettagli, il resto è tutta farina del mio sacco. E mi assumo tutta la responsabilità delle cose che scrivo...

A volte vai giù duro, ti è arrivata qualche querela?

Non così tanto a quanto pare, perché finora mi è arrivata solo una querela.

Da chi?

Quella ragazza che sta con un motociclista...

Ti riferisci a Belen?

Ah, si ecco. Dopo due anni mi ha querelato. Vuoi sapere la verità? Io non ho niente contro di lei. E' una bellissima donna. Devo ammettere che quella volta ho esagerato, non è stato molto civile da parte mia. Era una giornata no e ho scritto quelle robe, io mi sarei fatta una risata, lei se l'è presa. Sai quante volte mi dicono di peggio? Ho una lista..

Ti riferisci a quando l'hai paragonata a una trans...

Sì. Ma ci vuole un po' di sarcasmo, magari fossi una travestita bella come lei... però lo ammetto, quelle parole potevo risparmiarmele.

Con Fabrizio Corona i rapporti sono tornati distesi...

No comment su questo argomento, credo che non ci sia più niente da aggiungere.

In rete c'è una polemica sul Grande Fratello Vip: siete stati scartati o non ci volevate andare?

Proposte da Mediaset non ne sono mai arrivate. Da un manager sì. Ma ho subito detto no. Magari come opinionista avrei accettato. La voce di Alfonso Signorini non si può sentire. Non potevano prendere Antonio Banderas? Chiudiamo Signorini in una gabbia. Ilary Blasi è brava ed è molto bella, ma credo che sbagli a giudicare i vip dentro la Casa. La gente che è lì comunque merita rispetto, Alessia Marcuzzi è molto più professionale. Non è mai entrata nell'intimo delle persone. Ilary è più 'burina'.

Con Luigi Maria Favoloso ormai due anni e mezzo di storia, chi l'avrebbe mai detto?

Neanche io (ride, ndr). Viviamo giorno per giorno.

Si è palrato di un ipotetico matrimonio...

Una grande bufala, ho già un matrimonio alle spalle, non ha funzionato.. non è la mia priorità, chissà un giorno forse. Ma in questo momento non ci interessa.

Dai che sei innamorata...

Non lo ammetterò mai, l'unico uomo della mia vita è Carlos Maria.

Da poco hai compiuto 40 anni, la sensazione più bella e quella più brutta?

Che sembro una ventenne ma mi sento una sessantenne.