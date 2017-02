Nina Moric contro Silvia Provvedi: "E' una nana tascabile"

Ne ha una per tutti Nina Moric. In primis con Silvia Provvedi, poi con i giornalisti e i paparazzi. Motivo scatenate di tanto veleno è l'immagine pubblicata sulla copertina di Eva Tremila Express in cui compare Carlos, figlio della modella e di Corona, in compagnia della attuale fidanzata di Fabrizio, definita dal giornale "mamma bis". "Due volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed è subito Mamma Bis", è il commento della Moric al vetriolo sul suo profilo social.

Lo scatto in copertina di Eva Express Tremila del figlio Carlos con Silvia Provvedi ha fatto infuriare mamma Nina che attraverso i social si è scagliata contro la mora del duo Le Donatella definendola "nana tascabile" e contro i giornalisti che hanno realizzato il servizio: "Cari paparazzi e cari giornalisti invece di piangere miseria ogni volta che mi incontrate, parlandomi di come il vostro lavoro sia cambiato, iniziate a cambiare voi. A questi servizi concordati ormai non credono più neanche le shampiste di Quarto Oggiaro, certi personaggi seguiteli la notte, quando la smollano come un elastico per capelli... sai che soldi".