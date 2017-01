Nicole Minetti, toccata e fuga a Roma Lo shopping però è senza il fidanzato...

Toccata e fuga in Italia per Nicole Minetti, pizzicata in grandissima forma, con un look molto casual e chiodo nero, per le vie di Roma insieme all'amico Luca Pedrini. Assente il fidanzato Damien... Shopping e pernottamento in albergo come una turista per questa mini trasferta italiana. La bella ex consigliera regionale ormai è di casa ad Ibiza?