Nicole Minetti, con Damien in mezzo al mare è attrazione... sessuale

Avvinghiati in abbracci focosi e intrecciati in pose bollenti e più che eloquenti in mezzo al mare di Ibiza. Nicole Minetti e il suo Damien non contengono la loro passione e tra baci e effusioni erotiche danno spettacolo alle Baleari, mentre l'ex igienista dentale sfoggia le sue curve piccanti...

L'ex consigliera regionale Pdl è tornata in grande spolvero. Sia su Instagram, dove ha appena riaperto un profilo social, dopo un periodo di anonimato sotto lo pseudonimo Lanna Kolikens, sia per i flash dei paparazzi, finalmente "autorizzati" a riprendere la sexy ex igienista tutta curve prosperose e appetiti sessuali.



In quel di Ibiza, suo buen retiro ormai da mesi, Nicole sembra proprio aver ritrovato l'antico splendore fisico e... psicologico. Dimagrita, come mostrano anche gli scatti social, in perfetta forma con tutte le curve giuste, specie quelle del prosperoso seno, al posto giusto e innamorata del suo Damien, l'imprenditore inglese che le ha rubato il cuore già da un po' di tempo. In mare tra i due è tutto un intreccio di mani e gambe, lei si intreccia al suo bacino, lui la prende alle spalle, l'abbraccia e la stringe a sè, poi le aggiusta il costume e le tocca maliziosamente un capezzolo in fuga dal reggiseno...



Dei suoi "problemini" legali e giudiziari in Italia Miss Minetti non si cruccia, non in vacanza almeno, anche se per lei sembra essere vacanza tutto l'anno!