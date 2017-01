Myriam Catania aspetta un figlio da Quentin

Le curve materne già si vedono anche se nascoste sotto un maglione di lana. Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero, è in dolce attesa e a renderla madre in primavera sarà il nuovo compagno Quentin, con cui ha una travolgente storia d'amore dallo scorso luglio.

Il bambino tanto cercato e voluto con Argentero in 12 anni di amore, alla fine non è mai arrivato "Non bisogna pensarci. Se lo pianifichi non succede. Se per lavoro ti incontri poco, idem. E noi ne siamo la prova: quando lo avevamo deciso non è venuto", aveva dichiarato la Catania parlando dell'ex marito sulle pagine di Diva e Donna.



Ed ora è proprio il settimanale a mostrare le prime immagini dell'attrice in dolce attesa a passeggio per il centro di Roma con Quentin, con cui l'estate scorsa si è concessa una vacanza di passione al mare. I due camminano sfiorandosi mentre lei si appoggia una mano sul ventre. Poi la passione li coglie in mezzo alla strada e ci scappa un lungo bacio.