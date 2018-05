Miranda Kerr è diventata mamma: è nato Hart

A fine maggio Miranda ed Evan festeggeranno il primo anniversario di nozze... e la nascita di Hart non poteva essere regalo più bello per suggellare il loro amore. "Le parole non possono spiegare quanto siamo felici di accogliere il nostro bellissimo figlio nella nostra famiglia. Miranda sta bene e Flynn è entusiasta di essere un fratello maggiore. Grazie per le gentili parole e auguri in questo momento molto speciale ", hanno detto a "People" i neo genitori in una dichiarazione esclusiva.



La Kerr aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso novembre per la gioia di Flynn, 7 anni, che non vedeva l'ora di avere un fratellino.