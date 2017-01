Mick Jagger, la sua nuova fiamma è la modella Masha Rudenko

Mick Jagger volta pagina in amore proprio mentre la sua (ormai) ex compagna Melanie Hamrick lo renderà padre per l'ottava volta a breve. Secondo i tabloid inglesi, il cantante dei Rolling Stones starebbe frequentando la modella Masha Rudenko che pare non si perda nemmeno un concerto del gruppo britannico. Intanto il Daily Mail afferma che Jagger non si sottrarrà ai doveri di padre garantendo alla Hamrick 15 mila dollari al mese fino a quando il neonato non diventerà maggiorenne.

Al cuore non si comanda e quello di Jagger nonostante i suoi 73 anni funziona bene, soprattutto quando si tratta di giovani amori. A conquistarlo questa volta è stata la modella russa, residente a Los Angeles, Masha Rudenko, di 27 anni. Amante dell'arte dei social, su cui pubblica scatti anche molto sexy, la ragazza non perde occasione per seguire il suo Mick con cui la storia va a gonfie vele.



Sedotta e abbandonata Melanie Hamrick ha comunque trovato un accordo con il frontman dei Rolling Stones: oltre ai 15mila dollari mensili per il bambino fino alla maggiore età, mamma e figlio vivranno in un confortevole appartamento a New York acquistato a 6,5 milioni di dollari. Per Mick si tratta dell'ottavo figlio,gli altri, di età compresa tra i 45 e i 17 anni, li avuti da quattro donne diverse.