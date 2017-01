Michelle Hunziker a casa con Celeste

12:42 - Sorridente e in formissima, Michelle Hunziker lascia la clinica Madonnina a Milano, dove domenica ha partorito la sua terzogenita. Tomaso Trussardi, papà per la seconda volta, tiene tra le braccia l'ovetto in cui c'è Celeste e la coppia sale in auto per correre a casa a coccolare la loro bimba."E' una sensazione indescrivibile" aveva scritto su Facebook mamma Michelle, postando l'immagine di una copertina rosa e un orsacchiotto peloso.

"Ecco la prospettiva di noi puerpere i giorni che seguono il parto - scriveva Michelle dalla clinica - i nostri bebè accanto a noi e non più nella pancia. Una sensazione indescrivibile di emozioni che si alternano dolcemente". Per la Hunziker è "un viaggio che finisce, la gravidanza, e uno che inizia, la vita con i nostri figli". Poi la showgirl ringrazia l'equipe di medici e le ostetriche: "Hanno reso questo momento indimenticabile. Un bacio a tutti voi da me e la piccola Celeste accanto...". Ora a casa le coccole delle sorelle Sole e Aurora.