Mercedesz Henger: "Sono innamorata di Sergio Arcuri"

Una nuova coppia a sorpresa nello showbiz. Mercedesz Henger annuncia al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 5 ottobre e che Tgcom24 vi presenta in anteprima esclusiva, di aver trovato l'amore e di essersi fidanzata con Sergio Arcuri, fratello di Manuela. I due si sono conosciuti all'inizio di giugno e, come spiega l'ex naufraga, “ci siamo frequentati, ho capito che mi piaceva, è nata un'intesa che si è trasformata in un sentimento”.

“Sergio è spontaneo e mi fa ridere un sacco, insieme ci divertiamo. Ho uno scudo per difendermi, ma sono molto sensibile. Ho sempre avuto problemi a manifestare il mio affetto e se Sergio si sente amato da me sono contenta” racconta la Henger.



“Mercedesz è molto dolce e al tempo stesso è una ragazza testarda, orgogliosa e non ama le imposizioni - spiega Sergio Arcuri - È determinata, fa molti sacrifici e non è la classica ragazza che vive negli agi. Prima dell'Isola faceva la cameriera a Campo de' Fiori. Mi rivedo in lei perché capisco i pregiudizi che deve affrontare, deve fare meglio degli altri per dimostrare di non essere aiutata dal cognome che porta”.



Mercedesz Henger ha raccontato che per Jonas Berami, divo de Il segreto, ha preso una cotta, ma con Sergio fa sul serio: “Se vedo che c'è sintonia con una persona mi affeziono subito. Con Jonàs all'Isola ho scambiato la nostra intesa per una cotta, ma mi innamoro raramente”.