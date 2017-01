Megan Fox e Brian Austin Green si lasciano dopo 11 anni d'amore

A Hollywood scoppia un'altra coppia. Dopo 11 anni d'amore si dicono addio anche Megan Fox e Brian Austin Green. A rilanciare i rumors, non confermati, è il magazine "Us Weekly". I due si sono conosciuti sul set di "Hope&Faith" e sposati nel 2010 su una spiaggia delle Hawaii. Dalle nozze sono nati due bambini, Noah e Bodhi, e i soliti beninformati giurano che a pesare sia stata la differenza di età, 29 anni lei e 42 lui. Pare che sia stata lei a rompere...

Negli ultimi mesi tante star si sono dette addio: da Ben Affleck e Jennifer Garner a Gwen Stefani e Gavin Rossdale. Mentre Will Smith ha prontamente smentito la crisi con Jada Pinkett, difendendosi dai pettegolezzi. Adesso è il turno di Megan e Brian. Ma già un anno fa l'attrice aveva lanciato l'Sos, quando in una intervista a "Entertainment Tonight" aveva confessato: "Con mio marito non si batte chiodo, tutta colpa dei figli che non ci lasciano spazio e tempo".