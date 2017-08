Marco Borriello, ecco chi è la nuova fidanzata del calciatore

Si è sciolto al sole uno dei segreti di questa prima parte dell'estate, l'identità della fidanzata di Marco Borriello. Il calciatore del Cagliari è uscito allo scoperto: in realtà ha da mesi una ragazza fissa, è Larissa Schmidt, modella brasiliana di origini tedesche e dal corpo mozzafiato. A svelarlo il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 5 luglio. Nelle foto pubblicate i due appaiono molto intimi...

Il calciatore aveva cercato di sviare l'attenzione dei paparazzi nelle scorse settimane, facendosi fotografare mentre scherzava in modo malizioso con Cristina Buccino. Ma ora è tutto alla luce del sole e ha portato Larissa in vacanza con sé a Ibiza.



E non solo, l'ha fatta anche conoscere alla madre e ai fratelli e anche al suo migliore amico, Bobo Vieri.