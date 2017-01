Le Donatella, Silvia: "Con Fabrizio Corona se son rose fioriranno"

Anarchiche, coraggiose, trasgressive. Le Donatella sono pronte con una "bomba", la cover in cui appaiono nude su "Playboy". Il progetto è in collaborazione con Fabrizio Corona, con il quale si mormora che Silvia Provvedi (la mora, ndr) abbia una relazione: "Non confermo e non smentisco. E' una bella persona, piena di fascino, che sa quello che vuole. Se son rose fioriranno...", confessa a Tgcom24 alla presentazione della nuova collezione di Gio Cellini.

Dopo L'isola dei Famosi cosa è successo?

E' stato un anno pieno di emozioni, amiamo fare tante cose e odiamo la monotonia. Facciamo quello che ci piace, proviamo a far si che le nostre passioni diventino il nostro mestiere. Stiamo lavorando molto in questa direzione, amiamo le sfide e non ci tiriamo di certo indietro.

Un esempio?

Uscirà a breve la copertina di Playboy in cui saremo senza veli, e aspettiamo un vostro giudizio. Ci siamo divertite tantissimo e ci siamo sentite a nostro agio. Secondo noi è una bomba.

Prossimi progetti musicali?

Non ci etichettiamo, non sappiamo neanche noi ancora cosa siamo. Inseguiamo le nostre passioni. Uscirà una nuova canzone a metà ottobre e lanciamo anche una linea di abbigliamento. Non ci precludiamo nulla.

Siete molto coraggiose e determinate..

Siamo molto anarchiche e cerchiamo di non conformarci troppo agli schemi. I contatti per creare il nostro team di lavoro li curiamo noi personalmente. Anche con Fabrizio Corona è stato così.

Come è nato questo rapporto?

Per ora siamo grandissimi collaboratori, semmai ci dovesse essere un amore ve lo farò sapere (risponde Silvia, ndr). Tu pensi che io sia sexy?

Sì

Allora ho delle buone chance con Fabrizio.

Cosa ti piace di lui?

E' una persona molto seria che si pone degli obiettivi e riesce a portarli a termine. A parte il suo fascino, ci sono poche persone così concrete. Ha tante sfaccettature, tanti difetti come tutti, ma anche molti pregi.

Sei pronta a stargli vicino?

Ha collaborato con noi per Playboy e ci siamo stati molto vicino, c'è un bellissimo affiatamento. Non smentisco e non confermo le voci. Se son rose fioriranno...