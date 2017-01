Lapo bacia Uma ma lei non gradisce: "Opportunismo al suo peggio"

Altro che bacio galeotto. Uma Thurman non ha gradito affatto gradito l'attacco a colpi di labbra sferrato proditoriamente da Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli che ha baciato l'attrice che gli si era avvicinata per congratularsi per la donazione di 190mila dollari all'Amfar Gala per la lotta all'Aids. Un deep kiss che non è sfuggito ai fotografi.